Çin İthalat ve İhracat Fuarı 3 Yıllık Aradan Sonra Kapılarını Ziyaretçilerine Açıyor

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 133. Kanton Fuarı'nın 15 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Guangzhou'daki tüm tesis içi faaliyetlerine yeniden başlayacağını bildirdi. Fuar, Kovid-19 önleme tedbirleri nedeniyle 2020'den bu yana büyük ölçüde çevrimiçi düzenlenmişti.

Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında katılımcılara çevrimiçi hizmet vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Çin İthalat ve İhracat Fuarı olarak da bilinen etkinlik 1957'den bu yana yılda iki kez düzenleniyor.

Çin'in Kovid-19 önleme tedbirlerini dinamik bir şekilde optimize edip yeniden ayarladığını belirten Sözcü, Çinli ve yabancı işletmelerin artık fuara fiilen katılmaya uygun olduğunu, bu nedenle bu yılın ilkbaharında etkinliğin fiili faaliyetlerine tamamen devam edeceğini söyledi.

Sözcü ayrıca, fuar alanının bu yıl 1,18 milyon metrekareden 1,5 milyon metrekareye çıkarılacağını belirtti.

Shu, ticaret fuarına 30.000'den fazla Çinli ve yabancı işletmenin katılacağının tahmin edildiğini ve katılımcı Çinli işletmeler arasında 5.000'den fazla önde gelen imalat ve yüksek teknoloji işletmesinin olduğunu söyledi.