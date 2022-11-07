Çin İthalat Fuarında Yüzlerce Ürün İlk Kez Piyasaya Çıkıyor

ANONS 1 (İngilizce): MA RUXUAN, Xinhua muhabiri

"Ben Ma Ruxuan, Shanghai'daki 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndan bildiriyorum. Yüzlerce yeni tüketici, tarım, teknolojik ve hizmet ürünü Pazar gününden itibaren burada ilk kez piyasaya çıkıyor. Giderek artan sayıda işletme, ithalat fuarını küresel alanda ve Çin'de piyasaya ilk kez çıkan ürünler için bir platform olarak değerlendiriyor. Şirketler neden en yeni ve satış rekorları kıran ürünlerini CIIE'de piyasaya sürmeyi tercih ediyor? Bakalım ne yanıt verecekler."

SES 1 (Çince): TANG XİAODONG, Karcher Çin bölgesi Başkanı

"Her yıl, yeni ürünlerimiz CIIE'de sergilendikten sonra, pazardan gelen geri bildirimler oldukça iyi oluyor, bu nedenle en son teknolojilerimizi ve ürünlerimizi burada sergilemeye devam etmek istiyoruz."

SES 2 (Çince): JİA BİN, BSH Ev Aletleri (Çin) Ltd. Şti. Başkan Yardımcısı

"BSH'nin satış rekorları kıran yeni ürünü akıllı pişirme makinemiz Cookit'i 5. CIIE'de tanıtmak bizim için büyük bir onur. CIIE, tüketiciler ve müşterilerle daha derinlemesine iletişim kurmamızı sağlayan çok verimli, açık ve uluslararası bir platform. Ürün tanıtımları için CIIE'den daha iyi bir platform olmadığını düşünüyorum."

SES 3 (Çince): DAİ JUNJUN, Tissot Çin Başkan Yardımcısı

"CIIE'nin harika bir vitrin olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle ürünlerimizi burada tanıtmayı seçiyoruz. CIIE, ürünlerimizi daha fazla bölgeye tanıtmamıza yardımcı oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)