Çin-İtalya Ticaret Odası Başkanı: Çin Pazarı Fırsatlarla Dolu

HAİKOU, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin-İtalya Ticaret Odası (CICC) Başkanı Paolo Bazzoni, Çin pazarının fırsatlarla dolu olduğunu ve İtalyan firmalarının dünyanın en büyük ikinci tüketici pazarına daha da yerleşmesini beklediğini söyledi.

HAİKOU, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin-İtalya Ticaret Odası (CICC) Başkanı Paolo Bazzoni, Çin pazarının fırsatlarla dolu olduğunu ve İtalyan firmalarının dünyanın en büyük ikinci tüketici pazarına daha da yerleşmesini beklediğini söyledi.

Bazzoni, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) sırasında Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, elverişli şartlar devam ettiği takdirde daha fazla İtalyan şirketinin Çin pazarına gireceğini söyledi.

Çin ile İtalya arasındaki ilişkiler son yıllarda belirgin şekilde güçlendi. Veriler, ikili ticaret hacminin 2022'de önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 77,9 milyar ABD doları tutarında olduğunu gösterdi.

Çin ekonomisinin Kovid-19'un etkilerini bertaraf ettikten sonra iyiye doğru gittiğini ifade eden Bazzoni, ülke ekonomisinin geleceğine olan güvenini dile getirdi. Bazzoni, toparlanmanın hemen olmayacağını, ancak olumlu işaretlerin ortaya çıktığını söyledi.

Daha geniş tabanlı bir toparlanma zamanının geldiğini ifade eden Bazzoni, altyapı ve tüketim gibi alanların kademeli olarak yeniden canlanacağını ekledi.

3. CICPE'nin açılış töreninde konuşan İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi, İtalyan işletmelerinin fuara olan geniş katılımının, Çin pazarına verdikleri önemi ve yüksek kaliteli mallar sağlama konusundaki taahhütlerini gösterdiğine işaret etmişti.

Tripodi'nin sözlerini yineleyen Bazzoni, Çin'in devasa boyuttaki pazarının İtalyan şirketleri arasında cazibesine dikkat çekerek, Çin-İtalya Ticaret Odası'nın son birkaç yıldır hızla genişlediğini söyledi.

Çin-İtalya Ticaret Odası'nın verilerine göre, 2019'dan 2022'nin sonuna kadar üye sayısı yüzde 98,6 artışla 868'e çıkan odanın Çin genelindeki ofis sayısı yediye yükseldi.