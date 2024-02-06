Çin, işyeri güvenliğini güçlendirmek için yeni önlemler alıyor

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komisyonu, bir dizi yeni önlemle işyeri güvenliğini güçlendirmeye yönelik üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

2024-2026 dönemini kapsayan plan sekiz ana başlık içeriyor. İşletme kuruluşlarının başkanları için güvenlik eğitimi, büyük kazalara yol açabilecek riskleri değerlendiren sistemin iyileştirilmesi, büyük risklerin dinamik şekilde ortadan kaldırılması, teknoloji desteğinin güncellenmesi, şirket çalışanları için güvenlik bilinci kapasite inşası, işletme kuruluşları için güvenlik yönetimi sistem inşası, güvenli üretim için net yasa yaptırımı ve desteği ile kamuda işyeri güvenliği bilgisinin güçlendirilmesi söz konusu başlıkları oluşturuyor.

Plana göre hükümet, bu çalışmalar yoluyla büyük işyeri kazalarının önlenmesinde "dinamik sıfır risk" düzeyine ulaşmayı hedefliyor.