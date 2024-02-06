Üye Girişi
Haberler

Çin, işyeri güvenliğini güçlendirmek için yeni önlemler alıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komisyonu, işyeri güvenliğini güçlendirmek için üç yıllık bir eylem planı yayımladı. Plan, işletme kuruluşlarının başkanları için güvenlik eğitimi, risk değerlendirmesi, teknoloji desteği ve güvenlik yönetimi sistem inşası gibi başlıkları içeriyor. Hükümet, bu çalışmalarla büyük işyeri kazalarını önlemeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komisyonu, bir dizi yeni önlemle işyeri güvenliğini güçlendirmeye yönelik üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

2024-2026 dönemini kapsayan plan sekiz ana başlık içeriyor. İşletme kuruluşlarının başkanları için güvenlik eğitimi, büyük kazalara yol açabilecek riskleri değerlendiren sistemin iyileştirilmesi, büyük risklerin dinamik şekilde ortadan kaldırılması, teknoloji desteğinin güncellenmesi, şirket çalışanları için güvenlik bilinci kapasite inşası, işletme kuruluşları için güvenlik yönetimi sistem inşası, güvenli üretim için net yasa yaptırımı ve desteği ile kamuda işyeri güvenliği bilgisinin güçlendirilmesi söz konusu başlıkları oluşturuyor.

Plana göre hükümet, bu çalışmalar yoluyla büyük işyeri kazalarının önlenmesinde "dinamik sıfır risk" düzeyine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümet Kamu Çin Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne? 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar? Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya kura çekimleri yapıldı mı? Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı? Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Kahramanmaraş kura çekimleri yapıldı mı? DEPREM KONUTLARI TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır? Kurtlar Vadisi unutulmaz replikler neler? | Kurtlar Vadisi sözleri! Kolpaçino 4 filmi nereden izlenir? Kolpaçino 5 ne zaman çıkacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title