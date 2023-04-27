Çin, İstihdam Politikalarını Optimize Etmek İçin Yeni Teşvikler Öngörüyor

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından yayımlanan yeni bir genelgeye göre Çin, istihdamı genişletmek ve istihdam istikrarını korumak için çok yönlü ve uyarlanmış önlemler alacak.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaleti'ne bağlı Harbin'deki bir istihdam fuarından bir görüntü, 18 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından yayımlanan yeni bir genelgeye göre Çin, istihdamı genişletmek ve istihdam istikrarını korumak için çok yönlü ve uyarlanmış önlemler alacak.

Genelgede, 'önce istihdam' stratejisine bağlı kalarak, Çin'in yeni mezunları işe alan şirket ve sektörlerin yanı sıra diğer önemli iş arayan gruplara istihdam odaklı sübvansiyonlar sağlayarak daha fazla iş fırsatı sunacağı belirtildi.

Çin ayrıca yeni kurulan şirketlere yönelik kredi desteğini güçlendirecek ve mesleki beceri eğitimini geliştirecek.

Genelgede, şirketler, üniversite mezunları da dahil olmak üzere, ilk seviye kurumlarda iş bulabilecek yahut kentsel veya kırsal topluluklarda iş kurabilecek genç çalışanları işe almaları konusunda teşvik ediliyor.

Çin, zor durumdaki iş arayanlara yardım etmek için, şartları sağlayan mezunlara bir defaya mahsus sübvansiyonlar verecek ve işsizler için sigorta tazminatı ve geçici ödenek sağlayacak.