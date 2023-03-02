Çin İstihdam İstikrarını Sağlamaya Yönelik Sağlam Tedbirler Alacak

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping, Çin'in bu yıl "istihdamda genel istikrarı korumak için elinden geleni yapmak" üzere sağlam tedbirler uygulamaya devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping, Çin'in bu yıl "istihdamda genel istikrarı korumak için elinden geleni yapmak" üzere sağlam tedbirler uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Wang, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ekonominin sağlam temelleri değişmeden toparlanmaya devam etmesi sayesinde Çin'in genel istihdam durumunun 2023'te istikrarlı kalacağını belirtti.

Wang, Çin'in geçen yıl ekonomik yavaşlama, salgının yeniden canlanması ve karmaşık ve değişken bir dış ortam karşısında istihdam istikrarını koruduğunu ve kentsel bölgelerde 12,06 milyon istihdam yarattığını söyledi.

Wang bu başarıları, işletmelere yardım etme, girişimciliği teşvik etme ve iş arayanlara yönelik eğitim ve hizmetleri güçlendirme de dahil olmak üzere etkili istihdam öncelikli tedbirlere bağladı.

İstihdamın sağlanmasına yönelik baskı ve zorlukların hala devam ettiğini kabul eden Wang, üniversite mezunlarının sayısının bu yıl 11,58 milyona ulaşacağını ve bunun da ülkenin iş piyasası üzerinde baskı oluşturacağını kaydetti.

Bakan ayrıca yeni kurulan işletmeleri, hizmet sektörünü, mikro ve küçük işletmeleri desteklemek ve yoksulluktan yeni kurtulmuş olanlara yardım etmek amacıyla somut tedbirler alınacağını ve kilit önemdeki gruplar için büyük ölçekli eğitim programları yürütüleceğini söyledi.

Wang, "Yıllık istihdam hedefini başarıyla tutturabileceğimizden ve istihdamda genel istikrarı koruyabileceğimizden eminiz" diye konuştu.