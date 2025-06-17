Çin, İsrail ve İran Arasındaki Çatışmaya Dair Ortak Bildiriyi Destekliyor

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Çin Dışişleri Bakanlığı, 21 Arap ve İslam ülkesi tarafından yayımlanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Sözcü Guo Jiakun, ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin 21 Arap ve İslam ülkesi tarafından yayımlanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgede tansiyonun düşürülmesi için ilgili taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

21 ülkenin dışişleri bakanlarının ortak bildirisinde, devlet egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Guo salı günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik saldırısının bölgedeki gerilimi ani şekilde tırmandırdığını ve bu durumun uluslararası toplumun büyük tepkisini çektiğini vurguladı. Sözcü en önemli önceliğin ateşkes sağlanıp savaşın durdurulması, çatışmanın tırmanmasını önlemek için etkili tedbirlerin alınması, bölgenin daha büyük bir kargaşaya sürüklenmemesi ve sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi olduğunu kaydetti.

Çin'in ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını ve ilgili ülkelerin durumun yatıştırılması için gösterdiği çabaları takdir ettiğini belirten Guo, ülkesinin ilgili tüm taraflarla iletişimi sürdürmeye ve durumun yatıştırılmasına katkı sağlamada yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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