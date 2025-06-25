Çin, İsrail ve İran Arasındaki Ateşkes İçin Uygun Davranılmasını Talep Etti

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından sağlanan ateşkese tüm tarafların uyması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump ise ateşkese uyulması gerektiğini belirtmişti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmanın ardından varılan ateşkese uyulması için çağrı yaptı.

CGTN'nin haberine göre, BM Güvenlik Konseyi'nin New York'ta bu konudaki toplantısının öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Daimi Temsilci Fu, tüm tarafların ateşkese uyması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sefer aldatmaca yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Haziran gecesi İsrail ile İran'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Ateşkesin dün sabah saatlerinde yürürlüğe girmesinin ardından İsrail, İran'ın füze saldırısıyla ateşkesi ihlal ettiğini savunmuş, Trump'ın "ateşkese uyma" konusundaki uyarısına rağmen İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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