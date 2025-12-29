Haberler

Çin, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına karşı çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıma kararına karşı çıkarak, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Somaliland'ın Somali'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve uluslararası müdahalelere karşı olunduğunu ifade etti.

Çin, İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız devlet olarak tanıma kararına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in Somali'nin egemenliğini, birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Sözcü Lin, "Çin, Somali'nin topraklarını bölmeye yönelik her türlü girişime karşıdır." dedi.

Lin, İsrail'in adımının çok sayıda ülke ve uluslararası örgüt tarafından kınandığını hatırlatarak, "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için bir başka ülkenin iç ayrılıkçı güçlerini destekleyip cesaretlendirmemeli." ifadesini kullandı.

Somaliland'ın Somali'nin ayrılmaz bir parçası ve Somali'nin iç meselesi olduğunu kaydeden Lin, bu sorunun Somali halkı tarafından, dış müdahale olmadan, ülkenin ulusal koşullarına uygun tarzda çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Lin, Somaliland otoritelerine de gidilen istikameti görmeleri, dış güçlerle işbirliğine son vererek ayrılıkçı yoldan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

-? ?İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi