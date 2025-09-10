Çin, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Saldırısını Kınadı

Çin, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, saldırının bölgede gerilimi yükseltme ihtimalinden endişeli olduklarını belirtti.

Sözcü Lin, " İsrail'in Katar'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini ihlal eden saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Lin, Orta Doğu sorununda güç kullanmanın barış getirmeyeceğini, diyaloğun ve müzakerelerin sorunun çözümünün temel yolu olduğunu vurguladı.

" İsrail'in Gazze'de ateşkes için yürütülen görüşmeleri bilerek sekteye uğratmaya yönelik tüm girişimlere karşıyız." diyen Lin, İsrail'e, gerilimi yükseltmek yerine müzakereleri sürdürme ve savaşı sona erdirmeye yönelik pozitif çaba gösterme çağrısında bulundu.

ABD'nin tutumunu üstü örtülü eleştirdi

İsrail'in saldırı öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğine dair haberlere ilişkin Lin, ABD'yi adını anmadan eleştirerek, "(Bu saldırının) sebeplerinden biri de bölge dışı bir ülkenin Orta Doğu sorunundaki son derece dengesiz tutumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Lin, büyük ülkelerin adil ve sorumlu bir tavır benimsemesi ve gerilimin düşürülmesine yönelik olumlu rol oynayarak bölgesel barış ve istikrar lehine hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas'ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Hamas ise liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ile 4 mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.