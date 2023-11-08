Çin: İsrail'i Uluslararası Hukuk Çerçevesindeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmeye Çağırıyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin, Salı günü İsrail- Filistin çatışmasının taraflarını düşmanlıklara derhal son vermeye çağırdı.

Son çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'deki Filistinliler'in ayrım gözetmeyen bombardımanlar nedeniyle acı çektiğini, hastane, okul, mülteci kampları ve hatta Birleşmiş Milletler (BM) tesislerinde bile güvende olmadıklarını söyleyen Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ifadesiyle Gazze'deki insanların çığ gibi büyüyen acılardan geçtiğini kaydetti.

İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamaları ve yerleşim faaliyetlerine ilişkin BM Genel Kurulu Dördüncü Komitesi genel toplantısında konuşan Geng, sivillere yönelik her türlü şiddet ve saldırının kınanması ve uluslararası hukukun herhangi bir şekilde ihlaline karşı koyulması gerektiğini açıkça belirtti. Ayrım gözetmeksizin güç kullanmanın kabul edilemez olduğuna işaret eden temsilci, hastane, okul ve mülteci kampları gibi sivil tesislerin askeri operasyonlara hedef olmaması gerektiğinin altını çizdi. Geng ayrıca BM personeli ile insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

Temsilci, "Çin, çatışmanın taraflarını uluslararası toplumun yoğun ateşkes çağrısına kulak vermeye, düşmanlıkları derhal durdurmaya, çatışmayı bırakmaya ve gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek üzere her türlü çabayı göstermeye çağırıyor. İşgalci güç olarak İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye, Gazze'de temel ihtiyaç malzemelerine erişimi süratle yeniden tesis etmeye, yerel iletişimi güvence altına almaya, insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamaya ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmaya son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Geng, Filistin nüfusunun zorla yerinden edilip başka bir yere tahliye edilmesini kesinlikle reddettiklerini belirterek, Gazze'nin kuzeyine yönelik tahliye kararının derhal kaldırılmasını istedi.

Temsilci, devredilemez haklarının Filistin halkına iadesi ve uygulanması konusunda destek sağlamak üzere Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni sorumlu ve somut adımlar atmaya çağırdı. Çin'in Kasım ayında BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olduğunu hatırlatan Geng, Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için aralıksız çaba sarf etmek üzere ilgili tüm taraflarla yakın iletişim içinde kalmaya, ayrıca düşmanlıkların bitirilmesini teşvik etmek, sivilleri korumak ve daha büyük bir insani felaketi önlemek için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.