Çin, İsrail-Filistin Sorununda İki Devletli Çözümü İlerletmek İçin Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Pazartesi günü, uluslararası toplumu İsrail- Filistin ihtilafında iki devletli çözümü ilerletmeye çağırdı.

Filistin- İsrail sorunu 70 yılı aşkın süredir BM gündeminde. Çinli temsilci Zhang Jun, uluslararası toplumun eylemsiz kaldığı her günün barışa kötülük, adalete ihanet ve gelecek nesiller için bir başarısızlık olduğunu söyledi.

Filistin sorunu da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durumla ilgili Güvenlik Konseyi brifinginde konuşan Zhang, "Tüm tarafları adaleti tesis etmek ve taahhütlerini eylemlerle yerine getirmek adına hakkaniyet göstermeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin iki devletli çözümü ilerletmek için somut adımlar atacağını, Filistin ve İsrail'in barış içinde birarada var olabilmesi için Filistin halkının devredilemez haklarını geri kazanmasına ve kullanmasına destek olunmasını böylece iki halkın yani Araplar ile Yahudilerin uyum içinde yaşayabilmesini ve Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesini umuyoruz" dedi.

Zhang Jun, Çin'in, iki devletli çözümün tam olarak uygulanmasını desteklediğini, Filistin halkının maruz kaldığı tarihsel adaletsizliğin sonsuza kadar uzatılamayacağını, meşru ulusal hakların takas edilemeyeceğini söyledi. Filistinlilerin bağımsız devlet kurma taleplerinin veto edilemeyeceğini vurgulayan Çinli elçi, uluslararası toplumun kararlı durması ve iki devletli çözüme ilişkin varılan uzlaşıyı eyleme ve vizyonu gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.