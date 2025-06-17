Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Terk Etmeleri İçin Uyardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İsrail ile İran arasındaki artan çatışmalar nedeniyle vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunarak, ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Tel Aviv Büyükelçiliği, sivil can kayıplarının arttığını ve güvenlik durumunun kötüleştiğini belirtti.

Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor." ifadesine yer verildi.

Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Suriye, hava sahasını kapattı

Türkiye'nin komşusu, hava sahasını kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.