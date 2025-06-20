Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Mısır Üzerinden Tahliye Etti

TABA, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin, İsrail'de bulunan 119 vatandaşını Mısır'ın Güney Sina vilayetindeki Taba Sınır Kapısı üzerinden tahliye etti.

Tahliye edilen kişiler, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından perşembe günü saat 15.30 civarında sınır kapısından Mısır'a giriş yaparak otobüslere bindirildi.

Çin'in Mısır Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada tahliye edilen 117 öğrenci ve 2 Hong Kong sakininin Kahire'ye nakledileceği belirtildi.

Büyükelçi Liao Liqiang, "Çin, yurtdışındaki soydaşlarımız konusunda son derece endişeli. Onların refahı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Tüm hazırlık çalışmalarını 24 saat içinde verimli bir şekilde tamamladık ve giriş sürecini organize etmek üzere gece saatlerinde Taba'ya bir eylem grubu gönderdik" diyen Liao, büyükelçiliğin, geçiş izinleri, gerekli yardım ve güvenlik garantilerini sağlamak üzere gece boyunca Mısır makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştığını sözlerine ekledi.