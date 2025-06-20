Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Mısır Üzerinden Tahliye Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İsrail'de bulunan 119 vatandaşını Mısır'ın Taba Sınır Kapısı'ndan tahliye etti. Tahliye edilenler arasında 117 öğrenci ve 2 Hong Kong sakini bulunuyor. Büyükelçi, yurtdışındaki vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirtti.

TABA, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin, İsrail'de bulunan 119 vatandaşını Mısır'ın Güney Sina vilayetindeki Taba Sınır Kapısı üzerinden tahliye etti.

Tahliye edilen kişiler, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından perşembe günü saat 15.30 civarında sınır kapısından Mısır'a giriş yaparak otobüslere bindirildi.

Çin'in Mısır Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada tahliye edilen 117 öğrenci ve 2 Hong Kong sakininin Kahire'ye nakledileceği belirtildi.

Büyükelçi Liao Liqiang, "Çin, yurtdışındaki soydaşlarımız konusunda son derece endişeli. Onların refahı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Tüm hazırlık çalışmalarını 24 saat içinde verimli bir şekilde tamamladık ve giriş sürecini organize etmek üzere gece saatlerinde Taba'ya bir eylem grubu gönderdik" diyen Liao, büyükelçiliğin, geçiş izinleri, gerekli yardım ve güvenlik garantilerini sağlamak üzere gece boyunca Mısır makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

Oktay Kaynarca yaşadığı en büyük pişmanlığı yıllar sonra açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
AB üyesi 9 ülkeden 'Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi' çağrısı

9 Avrupa ülkesi İsrail'e karşı bayrak açtı! Netanyahu'ya büyük darbe
Fenerbahçe'den Lucas Vazquez açıklaması

Fenerbahçe'den Vazquez için açıklama geldi
ABD ile İran arasındaki görüşmeler ortaya çıktı! İran o teklifi reddetmiş

ABD ve İran doğrudan görüşmüş! Savaşın bitmesi için şartları çok net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.