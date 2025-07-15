Çin İşgücü Piyasası İstikrarlı Seyir İzliyor

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in işgücü piyasası, 2025'in ilk yarısında genel olarak istikrarını korudu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) salı günü açıkladığı verilere göre ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ortalama yüzde 5,2 oldu. Bu oran, yılın ilk çeyreğine göre 0,1 yüzde puanlık düşüşe işaret ediyor.

Verilere göre haziranda ankete dayalı kentsel işsizlik oranı yüzde 5 seviyesine geriledi.

Kırsal kesimden gelen göçmen işçilerin toplam sayısı haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 191,39 milyona ulaştı.

NBS Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, düzenlediği basın toplantısında, "Aylık ankete dayalı kentsel işsizlik oranı bu yıl yüzde 5-5,4 arasında dalgalandı ve nispeten istikrarlı bir seyir izledi" dedi.

Çin hükümeti, 2025 yılı için ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yaklaşık yüzde 5,5 seviyesinde tutmayı ve yıl sonuna kadar 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı hedefliyor.

Salı günü açıklanan veriler ayrıca, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını gösterdi.