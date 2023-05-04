Çin, İşçi Bayramı Tatilinde Günlük 1,25 Milyonu Aşkın Giriş ve Çıkış Kaydetti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA), Çin genelindeki sınır teftiş kurumlarının, Çarşamba günü sona eren beş günlük İşçi Bayramı tatili sırasında günde ortalama 1,25 milyonun üzerinde gidiş ve geliş seferi kaydettiğini söyledi.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA), Çin genelindeki sınır teftiş kurumlarının, Çarşamba günü sona eren beş günlük İşçi Bayramı tatili sırasında günde ortalama 1,25 milyonun üzerinde gidiş ve geliş seferi kaydettiğini söyledi. Bu sayı, önceki yılın değerlerinin yaklaşık 3.2 katına tekabül ediyor.

İdarenin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 1,25 milyon gidiş-geliş 2019'daki İşçi Bayramı tatili rakamlarının yüzde 59,2'sine denk geliyor.

NIA, toplam gelen sefer sayısının 3,12 milyona ulaştığını ve yaklaşık 3,15 milyon giden sefer yapıldığını bildirdi.

NIA, ülke genelindeki sınır kontrol noktalarında, geçen yıla göre 1,4 kat artışla toplam 260.000 ulaşım aracının (otomobil/tren/uçak/gemi) denetlendiğini açıkladı.

30 Nisan'da, gelen ve giden ziyaretlerin sayısı 1,38 milyonu aştı. Bu sayı, ülkenin 8 Ocak'ta Kovid-19 müdahale yönetimini A Sınıfı'ndan B Sınıfı'na indirmesindan sonra kaydedilen en yüksek günlük seviyeye işaret ediyor.