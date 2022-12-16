Çin, İrlanda'nın Üçüncü Büyük İthalat Kaynağı Oldu
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İrlanda bu yılın ilk 10 ayında Çin'den 12,56 milyar euro (13,31 milyar ABD doları) tutarında mal ithal etti.
İrlanda bu yılın ilk 10 ayında Çin'den 12,56 milyar euro (13,31 milyar ABD doları) tutarında mal ithal etti. Bu rakamlar İrlanda'nın mal ithalatında Çin'i, İngiltere (24,56 milyar euro) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (18,68 milyar euro) ardından üçüncü büyük kaynak ülke yapıyor.
DUBLİN, 16 Aralık (Xinhua) -- İrlanda İstatistik Bürosu'nun (CSO) Perşembe günü yayınladığı veriler, Çin'in İrlanda'nın mal ithalatında üçüncü büyük kaynak ülke olduğunu gösterdi.
İrlanda bu yılın ilk 10 ayında Çin'den 12,56 milyar euro (13,31 milyar ABD doları) tutarında mal ithal etti. Bu rakamlar Çin'i, İngiltere (24,56 milyar euro) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (18,68 milyar euro) ardından İrlanda'nın mal ithalatında üçüncü büyük kaynak ülke yapıyor.
Çin, İrlanda'nın ihracatında ise beşinci büyük pazar konumunda bulunuyor. İrlanda bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'e 12 milyar euro tutarında mal ihracatı gerçekleştirdi. Böylece Çin; Amerika Birleşik Devletleri (53,64 milyar euro), Almanya (21,71 milyar euro), İngiltere (18,67 milyar euro) ve Belçika'nın (15,35 milyar euro) ardından İrlanda'nın beşinci büyük ihracat pazarı oldu.
CSO verilerine göre İrlanda bu yılın ilk 10 ayında, 2021 yılının tamamından daha yüksek bir rakam olan 176,46 milyar euro tutarında mal ihraç etti.
İrlanda'nın 2021 yılı toplam mal ihracatı 165 milyar euro olmuştu.
İrlanda'nın 2022'nin Ocak-Ekim dönemindeki mal ithalatı ise 116,79 milyar euro ile geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 42 üzerinde bulunuyordu. (1 euro=1,06 ABD doları)