Çin, İrlanda'nın Üçüncü Büyük İthalat Kaynağı Oldu

İrlanda bu yılın ilk 10 ayında Çin'den 12,56 milyar euro (13,31 milyar ABD doları) tutarında mal ithal etti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Hayvanat Bahçesi'nde bir fener gösterisini ziyaret eden insanlar, 28 Ekim 2022. Gösteride sergilenen tüm fener enstalasyonları Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde bulunan bir fener şirketi tarafından üretildi. (Fotoğraf: Liu Yanyan/Xinhua)

İrlanda bu yılın ilk 10 ayında Çin'den 12,56 milyar euro (13,31 milyar ABD doları) tutarında mal ithal etti. Bu rakamlar İrlanda'nın mal ithalatında Çin'i, İngiltere (24,56 milyar euro) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (18,68 milyar euro) ardından üçüncü büyük kaynak ülke yapıyor.

DUBLİN, 16 Aralık (Xinhua) -- İrlanda İstatistik Bürosu'nun (CSO) Perşembe günü yayınladığı veriler, Çin'in İrlanda'nın mal ithalatında üçüncü büyük kaynak ülke olduğunu gösterdi.

İrlanda bu yılın ilk 10 ayında Çin'den 12,56 milyar euro (13,31 milyar ABD doları) tutarında mal ithal etti. Bu rakamlar Çin'i, İngiltere (24,56 milyar euro) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (18,68 milyar euro) ardından İrlanda'nın mal ithalatında üçüncü büyük kaynak ülke yapıyor.

Çin, İrlanda'nın ihracatında ise beşinci büyük pazar konumunda bulunuyor. İrlanda bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'e 12 milyar euro tutarında mal ihracatı gerçekleştirdi. Böylece Çin; Amerika Birleşik Devletleri (53,64 milyar euro), Almanya (21,71 milyar euro), İngiltere (18,67 milyar euro) ve Belçika'nın (15,35 milyar euro) ardından İrlanda'nın beşinci büyük ihracat pazarı oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2022 Shenzhen Küresel Yatırım Konferansı'na katılan insanlar görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Xiaoming/Xinhua)

CSO verilerine göre İrlanda bu yılın ilk 10 ayında, 2021 yılının tamamından daha yüksek bir rakam olan 176,46 milyar euro tutarında mal ihraç etti.

İrlanda'nın 2021 yılı toplam mal ihracatı 165 milyar euro olmuştu.

İrlanda'nın 2022'nin Ocak-Ekim dönemindeki mal ithalatı ise 116,79 milyar euro ile geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 42 üzerinde bulunuyordu. (1 euro=1,06 ABD doları)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) İrlanda standının önünden geçen insanlar, 3 Eylül 2021. (Fotoğraf: Wu Wei/Xinhua)