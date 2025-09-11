Çin, İran ve UAEA Arasındaki Güvenlik Denetimi İşbirliğinin Yeniden Başlamasından Memnun

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında güvenlik denetimi işbirliğine yeniden başlama konusunda varılan mutabakattan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu, İran'ın nükleer programı konusuna yönelik gerilimin düşürülmesi ve ilgili taraflar arasında karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesine doğru atılan olumlu bir adımdır" dedi.

İran'ın nükleer programı meselesine ilişkin mevcut durumun kırılganlığını sürdürdüğünü kaydeden Lin, tüm taraflara tüm tarafların meşru endişelerini dikkate alan adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak üzere diplomatik çabaları güçlendirme, yapıcı diyalogda bulunma, gerilimi artırabilecek hareketlerden kaçınma ve en kısa sürede müzakerelere yeniden başlama çağrısı yaptı.

İran ve UAEA, salı günü işbirliğine yeniden başlama konusunda anlaşmaya vardı. Haziran ayında İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları ve İranlı nükleer bilim insanlarının öldürülmesinin ardından İran, UAEA ile işbirliğini askıya almıştı.