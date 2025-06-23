Çin, İran ve İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Çin, İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilim nedeniyle İran'dan 3 bin 125 ve İsrail'den 500'den fazla vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Tahran Büyükelçiliği ve ülkedeki konsolosluklarının, komşu ülkelerin de yardımıyla talep eden vatandaşlarını güvenli bölgelere naklettiğini belirtti.

Sözcü Guo, şimdiye dek İran'dan aralarında 10 aylık bebek, 70 yaşındaki kişi ile Hong Kong ve Tayvan'da yaşayanların bulunduğu 3 bin 125 Çin vatandaşının güvenli şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Çin'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin de 500'den fazla vatandaşının tahliyesini sağladığını dile getiren Guo, ayrıca İngiltere, Hindistan ve Polonya vatandaşlarının tahliyesine yardım ettiğini anlattı.

Guo, Çin vatandaşlarının bu iki ülkeden çıkarılmasında Türkiye, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Mısır ve Ürdün'ün yardımcı olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Çin'in Tahran ve Tel Aviv büyükelçilikleri, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların başlamasının ardından vatandaşlarına bulundukları ülkelerden ayrılmalarını tavsiye eden güvenlik uyarıları yayımlamıştı.