Çin, İran ve İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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Çin, İran ve İsrail'deki artan gerilimler nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Şu ana kadar 1600 kişinin İran'dan, yüzlerce kişinin ise İsrail'den güvenli bölgelere nakledildiği bildirildi.

Çin, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin güvenlik durumunu kötüleştirmesi nedeniyle İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in İran ve İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluklarının, komşu ülkelerin de yardımıyla şimdiye dek İran'dan 1600, İsrail'den ise yüzlerce Çin vatandaşını güvenli bölgelere naklettiğini belirtti.

Sözcü Guo, bölgedeki Çin vatandaşlarını güvenli şekilde tahliye etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Çin'in Tahran ve Tel Aviv Büyükelçilikleri, önceki gün vatandaşlarına bulundukları ülkeleri terk etmelerini tavsiye eden güvenlik uyarıları yayınlamıştı.

Her iki ülke de saldırılar nedeniyle hava sahalarını kapattığından, Çin vatandaşlarına kara sınırlarını kullanmaları tavsiye edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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