Çin, İran ve İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası tırmanan gerilim nedeniyle İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. 791 Çinli, güvenli bölgelere nakledildi.

Çin, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin güvenlik durumunu kötüleştirmesi nedeniyle İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ettiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Tahran Büyükelçiliği ve İran'daki konsolosluklarının, komşu ülkelerin yardımıyla İran'daki 791 Çin vatandaşını güvenli bölgelere naklettiğini belirtti.

Sözcü Guo, 1000'den fazla Çin vatandaşının ise tahliye sürecinde olduğunu kaydetti.

İsrail'den de Çin vatandaşlarının tahliye edildiğini aktaran Guo, bu ülkeden çıkarılanlara dair bir rakam vermedi.

Çin'in Tahran ve Tel Aviv Büyükelçilikleri, dün vatandaşlarına bulundukları ülkeleri terk etmelerini tavsiye eden güvenlik uyarıları yayınlamıştı.

Her iki ülke de saldırılar nedeniyle hava sahalarını kapattığından, Çin vatandaşlarına kara sınırlarını kullanmaları tavsiye edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.