Çin, İran ve İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Çin, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin güvenlik durumunu kötüleştirmesi nedeniyle İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ettiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Tahran Büyükelçiliği ve İran'daki konsolosluklarının, komşu ülkelerin yardımıyla İran'daki 791 Çin vatandaşını güvenli bölgelere naklettiğini belirtti.

Sözcü Guo, 1000'den fazla Çin vatandaşının ise tahliye sürecinde olduğunu kaydetti.

İsrail'den de Çin vatandaşlarının tahliye edildiğini aktaran Guo, bu ülkeden çıkarılanlara dair bir rakam vermedi.

Çin'in Tahran ve Tel Aviv Büyükelçilikleri, dün vatandaşlarına bulundukları ülkeleri terk etmelerini tavsiye eden güvenlik uyarıları yayınlamıştı.

Her iki ülke de saldırılar nedeniyle hava sahalarını kapattığından, Çin vatandaşlarına kara sınırlarını kullanmaları tavsiye edilmişti.