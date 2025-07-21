Çin, İran Nükleer Görüşmeleri İçin Diplomasi Çağrısında Bulundu

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Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirterek, 25 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek nükleer görüşmelere vurgu yaptı.

Çin, 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak nükleer görüşmelere atıfta bulunarak, İran'ın nükleer faaliyetlerinin ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini bildirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'deki olağan basın toplantısında İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek nükleer görüşmelere ilişkin soruyu yanıtladı.

Guo, İran'ın nükleer faaliyetlerinin Orta Doğu'da barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarında endişeye yol açtığını belirtti.

Ülkesinin, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl çözümden yana olduğunu kaydeden Guo, bu sorunun tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Guo, tüm taraflara görüşmelerde sonuca ulaşılabilmesi için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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