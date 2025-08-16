Çin, İran'ın Nükleer Programı Sorununu Diplomatik Yollarla Çözme Kararlılığında

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'ın nükleer programı meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasında kararlı olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları geri getirme mekanizması çerçevesinde yaptırımların devreye sokulmasına karşı olduklarını belirten Lin, bu adımın tarafların güven inşa etmesine ve farklılıkları gidermesine yardımcı olmadığını, aksine görüşmelerin erken dönemde yeniden başlamasına yönelik diplomatik çabalara zarar verdiğini ifade etti.

Lin, cuma günkü basın toplantısında İran'ın, Üç Avrupa ülkesinin Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları geri getirme mekanizmasını devreye sokmasını önlemek için "Çin ve Rusya ile çalıştıkları" şeklindeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Güvenlik Konseyi'nin an itibarıyla attığı her adım, müzakerelerde yeni anlaşmalara varılmasına yardımcı olmalı, tersi olmamalıdır" diyen Lin, Çin'in objektif ve adil bir tutum sergileyeceğini, barış için müzakereleri teşvik etmeye devam edeceğini, İran nükleer meselesini erken bir tarihte diplomatik müzakereler yoluna geri döndürmek için yapıcı bir rol oynayacağını, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini ciddiyetle koruyacağını ve Ortadoğu'da barış ve istikrarı teşvik edeceğini sözlerine ekledi.