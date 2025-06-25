Çin, İran'ın Egemenliğini Destekliyor

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'ın ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma çabalarını desteklediklerini belirterek, Ortadoğu'daki gerilimin azaltılması için ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barış ve güvenliği koruma rolünü de desteklediklerini ifade etti.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'ın ulusal egemenlik ve güvenliğini korumaya yönelik çabalarını ve bu temelde gerçek bir ateşkesin sağlanmasını, halkın olağan yaşamına dönmesini ve Ortadoğu'daki geriliminin en kısa sürede azaltılmasına yardımcı olunmasını desteklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile salı günü yaptığı telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği korumaya yönelik rolü ve birincil sorumluluğunu yerine getirmesini desteklediklerini söyledi.

Wang, İran'ın Çinli kurum, personel ve diplomatik misyonların güvenliğini sağlamaya devam etmesi temennisini de dile getirdi.

Erakçi ise İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehlikeli eylemlerde bulunmasının uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini ve İran'a karşılık vermekten başka seçenek bırakmadığını vurguladı.

Erakçi, gerçek müzakerelerin ancak İsrail'in saldırıları sona erdiğinde başlayabileceğini söyledi.

Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını kaydeden Erakçi, gerilimi azaltmada Çin'in daha büyük bir rol oynamasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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