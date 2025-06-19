Çin, İran'dan 791 Vatandaşını Güvenle Tahliye Etti

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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'dan 791 Çin vatandaşının güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Tahliyeler, komşu ülkelerin desteğiyle organize ediliyor. 1.000'den fazla kişinin daha tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, şu ana kadar 791 Çin vatandaşının İran'dan güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Sözcü tahliyelerin Çin Dışişleri Bakanlığı ile İran'daki Çin büyükelçiliği ve konsolosluğunca, komşu ülkelerin aktif desteğiyle organize ve koordine edildiğini belirtti.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında Çin hükümetinin İran ve İsrail'deki Çin vatandaşlarının güvenli tahliyesine yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

1.000'den fazla kişinin başka bölgelere taşınması ve tahliyesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Guo, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerdeki Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarının, sınır kapılarına çalışma grupları göndererek Çin vatandaşlarının sınırı geçip eve dönmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. Guo, İsrail'den de bazı Çin vatandaşlarının güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Guo, "İlgili ülkelerin destek ve yardımlarına minnettarız. Bakanlığımız, diplomatik ve konsolosluk misyonlarımız, vatandaşlarımızın güvenli yerlere götürülüp tahliye edilmelerine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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