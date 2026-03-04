Çin: İran'dan 470'in Üzerinde Vatandaşımızı Daha Güvenli Şekilde Tahliye Ettik

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'a yönelik askeri saldırıların başladığı günden bu yana Çin'in diplomatik misyonlarının yardımıyla 470'in üzerinde Çin vatandaşının daha İran'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, İran'daki güvenlik durumunun kötüye gitmesi üzerine İran ve komşu ülkelere defaatle Çin vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması talebinde bulunduklarını belirtti.

Mao, Çin'in İran ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının, Çin vatandaşlarının gruplar halinde tahliyesine yardımcı olmak üzere gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua