Çin, İran'da İlk Başkonsolosluğunu Açtı

BENDER ABBAS, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in İran'daki ilk başkonsolosluğu İran'ın güney kıyısındaki Hürmüzgan Eyaleti'nin başkenti Bender Abbas'ta Çarşamba günü resmen açıldı.

Çin'in İran Büyükelçisi Chang Hua, başkonsolosluğun resmi açılışında yaptığı konuşmada, Bender Abbas'taki başkonsolosluğu "Çin-İran ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası" olarak övdü.

Chang "Bu adım, Çin'in İran'ın güneyi ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirecek ve Çin ve İran ardasındaki dostluğun daha fazla meyve vermesini sağlayacaktır" dedi.

Chang, Çin'in İran'daki diplomatik misyonlarının, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği planlarını aktif bir şekilde uygulamak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi için ortak çaba sarf etmek ve işbirliğiyle daha fazla sonuca ulaşmak amacıyla başkonsolosluğun açılışını bir fırsat olarak görerek İran ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Adel Shahrzad ise yaptığı konuşmada, İran'ın güney eyaletlerinin Çin ile işbirliğini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, Çin başkonsolosluğunun açılmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlardaki alışverişlerin artırılmasında önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Çin'in Bender Abbas Başkonsolosluğu'nun sorumluluk alanı, güneydeki sekiz İran eyaletini, yani Huzistan eyaleti, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti, Fars eyaleti, Buşehr eyaleti, Kerman eyaleti, Hürmüzgan eyaleti, Sistan ve Belucistan eyaletini içeriyor.