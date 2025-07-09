Çin, İran'a Hava Savunma Sistemi Verdiği İddalarını Reddetti

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Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin'in İran'a hava savunma sistemi verdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı ve ülkenin savaşan ülkelere asla silah ihraç etmediğini savundu.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin'in İran'a hava savunma sistemi verdiği yönündeki haberi reddetti.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin'in İran'a hava savunma sistemi verdiği yönündeki habere ilişkin Israel Hayom gazetesinin sorusuna yazılı cevap verdi.

Açıklamada, Çin'in İran'a hava savunma sistemleri verdiği yönündeki haberin doğru olmadığı ifade edildi.

Pekin'in savaşan ülkelere "asla silah ihraç etmediği" savunuldu.

Middle East Eye haber sitesi, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile varılan ateşkesten sonra Çin'in İran'a karadan havaya savunma sistemleri verdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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