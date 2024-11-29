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Çin, Interpol ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin, Interpol ile İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Fransa'nın Lyon kentinde Interpol Başkanı ile bir araya gelerek, kolluk kuvvetleri alanında işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu. Her iki taraf, işbirliği planları ve kampanyalar üzerinde anlaşma sağladı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang, Interpol'ün çok taraflı kolluk çerçevesindeki liderliğini desteklediklerini ve Interpol ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

LYON, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Fransa'nın Lyon kentinde Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) Başkanı Ahmed Nasır el Reisi ile bir araya geldi. Perşembe günkü görüşmede iki taraf da kolluk işbirliğini geliştirme sözü verdi.

Çin'in Interpol'ün çok taraflı kolluk çerçevesindeki liderliğini desteklediğini belirten Wang, Interpol ile stratejik iletişimi sürdürmeye, ortaklaşa işbirliği planı hazırlamaya, telekom ağı dolandırıcılığı ve sınır ötesi kumarla mücadele, terörle mücadele, kaçakların ülkelerine iadesi ve varlıkların geri alınması gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve kolluk kapasite inşası ve eğitiminde işbirliğini geliştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Wang, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasına ve küresel kamu güvenliği yönetişiminin teşvik edilmesine daha güçlü ivme kazandırmak üzere her iki tarafı da daha stratejik, pragmatik, yol gösterici ve evrensel olarak fayda sağlayıcı ikili işbirliği kurmaya çağırdı.

El Reisi ise uzun süredir verdiği destek için Çin'e teşekkür ederek Interpol'ün tek Çin ilkesine olan sıkı bağlılığını teyit etti. Interpol'ün kolluk kuvvetleri ve güvenlik konusunda Çin ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve 2026 yılında Hong Kong'da düzenlenecek 94. Interpol Genel Kurulu'nun başarılı geçmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Wang ve Interpol Genel Sekreteri Valdecy Urquiza, görüşmede işbirliği belgeleri imzaladı.

Wang, Fransa'da bulunduğu sırada Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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