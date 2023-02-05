Çin İnternet Sektörünün Ar-Ge Harcamaları 2022'de Arttı

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'de büyük internet işletmeleri ve ilgili hizmet şirketlerinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2022'de bir önceki yıla göre daha hızlı artış kaydetti.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'de büyük internet işletmeleri ve ilgili hizmet şirketlerinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2022'de bir önceki yıla göre daha hızlı artış kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2022'de bu firmaların Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 77,18 milyar yuana (yaklaşık 11,45 milyar ABD doları) ulaştı ve büyüme oranı 2021'e kıyasla 2,7 yüzde puan arttı.

Bakanlık, bu şirketlerin 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 141,5 milyar yuan kar elde ettiğini, işletmelerin birleşik faaliyet gelirlerinin ise bir önceki yıla göre yüzde 1,1 düşüşle yaklaşık 1,46 trilyon yuan olduğunu bildirdi.

Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık işletme geliri en az 20 milyon yuan olan şirketlerden oluşuyor.