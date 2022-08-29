Çin, İnternet Medeniyeti Konulu Konferansa Ev Sahipliği Yapıyor

TİANJİN, 29 Ağustos (Xinhua) -- İnternet medeniyetinin gelişimine destek olma konusunda bir konferans Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Pazar öğleden sonra başladı. İki günlük 2022 Çin İnternet Medeniyeti Konferansı, bir ana forum, siber uzayda bütünlüğü geliştirmeye yönelik bir forum, 10 alt forum, bir sergi ve temalı etkinliklerden oluşuyor. Konferansta, internet ekolojisi, kültürü ve güvenliği gibi alanlarda yeni çağ için bir internet medeniyetinin inşasının güçlendirilmesine yönelik altı maddelik mutabakat içeren, bir internet medeniyetinin ortaklaşa teşvik edilmesine ilişkin bir bildiri yayınlandı. Çin'in 2012'deki 18. Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi'nden bu yana bir internet medeniyetini teşvik etmede kaydettiği ilerlemeyi vurgulamak amacıyla konferans kapsamında hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak bir sergi de düzenleniyor. Alt forumlar, siber uzayda içerik geliştirme, ekoloji ve hukuka dayalı yönetişimden algoritmaların yönetimine, uluslararası alışverişler ve siber uzayda mahremiyetin korunmasına kadar değişen konuları kapsıyor.