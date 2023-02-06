Çin, İnsansız Hava Aracının Düşürülmesinin Ardından ABD'ye Resmi Beyanda Bulundu

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, Pazar günü ABD'nin Çin'in sivil insansız hava aracına güç kullanarak saldırması konusunda Çin'deki ABD büyükelçiliğine resmi beyanda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Xie, Çin hava aracının mücbir sebep nedeniyle ABD hava sahasına girmesinin tamamen beklenmedik ve tesadüfi olduğunu vurgulayarak, yaşananların tüm ayrıntılarının çok açık ve net olduğunu, çarpıtma ve karalamaya yer bırakmadığını söyledi.

Xie, buna rağmen ABD tarafının tüm bunlara kulak asmadığını ve ABD hava sahasını terk etmek üzere olan sivil hava aracına karşı güç kullanımında ısrar ederek aşırı tepki gösterdiğini söyledi. Xie, bu eylemin uluslararası hukukun ve uluslararası uygulamaların ruhunu ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Xie, "ABD'nin yaptıkları, iki ülke liderlerinin Endonezya'nın Bali adasında bir araya gelmesinden bu yana iki tarafın Çin-ABD ilişkilerini istikrara kavuşturmak için kaydettiği çabaları ve ilerlemeyi ciddi şekilde etkiledi ve baltaladı" dedi.

Çin'in buna şiddetle karşı çıktığını ve sert bir şekilde protesto ettiğini söyleyen Xie, ABD tarafını Çin'in çıkarlarına zarar verecek daha fazla adım atmamaya ve ülkeler arasındaki gerilimi artırmamaya ya da tırmandırmamaya çağırdı.

Xie, "Çin hükümeti olayın gelişimini yakından takip ediyor ve ilgili Çinli şirketin meşru hak ve çıkarları ile Çin'in çıkarlarını ve onurunu kararlılıkla koruyacak. Çin, gerektiği halde bu konuya yanıt olarak daha fazla tepki verme hakkını saklı tutuyor" diye konuştu.