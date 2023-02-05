Çin, İnsansız Hava Aracını Düşüren ABD'ye Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'in sivil insansız hava aracını düşürmek için güç kullanmasına karşı olduklarını ve bu adımdan son derece memnuniyetsizlik duyduklarını belirtti.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'in sivil insansız hava aracını düşürmek için güç kullanmasına karşı olduklarını ve bu adımdan son derece memnuniyetsizlik duyduklarını belirtti.

Bakanlıktan Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre Çin tarafı, söz konusu hava aracının rotasından çıktığını teyit ettikten sonra, ABD tarafını aracın sivillerce işletildiği konusunda defalarca bilgilendirdi ve mücbir sebepler nedeniyle ABD'ye girişinin tamamen beklenmedik olduğunu aktardı. Açıklamada ayrıca, Çin tarafının ABD tarafından konuyu sakin, profesyonel ve kontrollü şekilde ele almasını açıkça istediği hatırlatıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cuma günü konuyla ilgili bir soru üzerine söz konusu aracın, özellikle meteorolojik amaçlara yönelik bir sivil araştırma hava aracı olduğunu söylemişti. Sınırlı yönlendirme kabiliyeti olan hava aracının, batı rüzgarlarının etkisiyle planlanan rotasından çok fazla uzaklaştığı ifade edilmişti.

Açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü de söz konusu aracın yerdeki insanlar için askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Açıklamada, ABD'nin bu koşullar altında güç kullanmasının açık şekilde aşırı tepki olduğu ve uluslararası uygulamanın ciddi ihlali niteliği taşıdığı belirtildi. Ayrıca Çin'in ilgili şirketin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağı ve gerekirse karşılık verme hakkını saklı tutacağı ifade edildi.