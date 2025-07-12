Çin, İnsansız Araçlarla Güney Çin Denizi'nde Başarılı Bilimsel Testler Gerçekleştirdi

XİANGYANGHONG 10, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, Güney Çin Denizi'nin kuzey sularında bulunan "Xiangyanghong 10" araştırma gemisinde çeşitli insansız hava araçları, insansız yüzey araçları ve otonom su altı araçlarını içeren bilimsel testleri başarıyla tamamladı.

Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı İleri Okyanus Araştırmaları Enstitüsü'nün yürüttüğü "Yenilikçi Entegre Akıllı Sistemler Keşif Gezisi" kapsamında, çok sayıda araştırma enstitüsü, yüksek teknoloji şirketi ve bilim yaygınlaştırma kuruluşu, insansız keşif araçlarının yenilikçilik düzeyini, entegrasyon kabiliyetini ve yapay zeka performansını gerçek zamanlı olarak test etti.