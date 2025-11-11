Haberler

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 Astronotlarının Dönüş Görevini Başarıyla Yürütüyor

Güncelleme:
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 astronotlarının Dünya'ya dönüş görevinin düzenli şekilde ilerlediğini açıkladı. Görev için acil durum planları ve güvenlik değerlendirmeleri yapıldı.

1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Görevden görüntüler

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 astronotlarının Dünya'ya dönüş görevinin, planladığı üzere düzenli şekilde ilerlediğini açıkladı.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 astronotlarının Dünya'ya dönüş görevinin, planladığı üzere düzenli şekilde ilerlediğini açıkladı.

İdareden salı günü yapılan açıklamada geri dönüş görevinin ertelenmesinden sonra vakit geçirilmeksizin acil durum müdahalesi plan ve önlemlerinin devreye alındığını ve Shenzhou-20 mürettebatı için geri dönüş uygulama planının incelenmesi amacıyla Shenzhou-20 insanlı uzay aracının kapsamlı bir simülasyon analizi, testi ve güvenlik değerlendirmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Tüm sistemlerin, gerekli ortak testleri titizlikle yerine getirilip kilit önemdeki ürün durumu gözden geçirmeleri ve kalite doğrulamalarının yürütüldüğünü kaydeden idare, iniş alanının da eş zamanlı olarak mürettebatın dönüşüne yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

