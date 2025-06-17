Çin, İnsanlı Ay Görevleri İçin Yeni Mekik Testine Başladı

Çin'in, 2030 yılında başlamayı planladığı insanlı Ay görevlerinde kullanacağı personel taşıyıcı mekiğinin "sıfır irtifa kaçış uçuşu testini" yaptığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, test Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nde yapıldı.

Katı yakıtla çalışan roket motorlarının ateşlenmesiyle kalkış yapan mekik, "kaçış kulesi" adı verilen iskeletle birlikte yükselişe geçti.

Yaklaşık 20 saniye içinde hedeflenen irtifaya ulaştıktan sonra mekiğin dönüş kapsülü iskeletten ayrılarak paraşütle yere indi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı Mühendislik Ofisinden yapılan açıklamada, testte mekiğin temel sistemlerinin yanı sıra kaçış ve kurtarma alt sistemlerinin performansının değerlendirildiği belirtildi.

"Düş gemisi"

Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların Ay'a ve diğer uzay görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.

İki model olarak tasarlanacak olan Mıngcou'nun, Çin'in kendi uzay istasyonuna personel taşıdığı Şıncou (kutsal gemi) mekiklerinin yerini alması planlanıyor.

9 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 22 ton ağırlığında olması öngörülen personel mekiği, üç taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak.

Çin'in Ay keşif görevleri ve üs kurma planı

Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedefliyor. CMSA, Ay'da 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik üç aşamalı planını açıklamıştı.

"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 2024'te Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6", 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

İkinci aşamada, Ay'da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 döneminde 5 insanlı sefer yapılması hedefleniyor.

2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.

İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.