Çin, İnsan Olmayan Primatlar Üzerinde Yapılan Dünyanın İlk Girişimsel Beyin-Bilgisayar Arayüzü Deneyini Tamamladı

TİANJİN, 6 Mayıs (Xinhua) -- İnsan olmayan primatlar üzerinde dünyanın ilk girişimsel beyin-bilgisayar arayüzü deneyi, Nankai Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

TİANJİN, 6 Mayıs (Xinhua) -- İnsan olmayan primatlar üzerinde dünyanın ilk girişimsel beyin-bilgisayar arayüzü deneyi, Nankai Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

Perşembe günü yapılan deneyde bir maymunun beyniyle beyin-bilgisayar arayüzü kuran bilim insanları, mekanik bir kol üzerinde kontrol sağlayan elektroensefalografi sinyallerini başarıyla tanımladı ve topladı.

Ekibin lideri ve Nankai Üniversitesi'nde profesör olan Duan Feng, deneyin beyin bilimi alanında araştırmaların geliştirilmesi açısından önem arz ettiğini Çin'in beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin, dünyanın en iyileri arasında olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Duan, Xinhua'ya verdiği demeçte, geleneksel inaziv ve inaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzleri ile karşılaştırıldığında girişimsel beyin-bilgisayar arayüzünün, tanıma ve güvenliğin istikrarını dengelediğini söyledi.