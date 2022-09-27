Çin İnşaat Sektörü, Altyapı Yatırımlarının Artmasıyla Vites Yükseltti

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Ekonomik büyümeyi teşvik amacıyla altyapı yatırımlarına hız veren Çin'de inşaat sektörü vites yükseltti. Ülkedeki altyapı ve sabit varlık yatırımının barometresi olarak işlev gören en son ekskavatör endeksi, inşaat faaliyetlerinin hızının arttığını gösterdi. Devlete ait yayın kuruluşu CCTV, önde gelen inşaat makineleri üreticisi Sany Ağır Sanayi Limited Şirketi ve endüstriyel internet hizmet sağlayıcısı ROOTCLOUD tarafından ortaklaşa tutulan endekse göre, Ocak-Ağustos döneminde Çin'de inşaat makinelerinin ortalama aylık işletim oranı yüzde 61,45, Ağustos'a ilişkin aylık oransa yüzde 63,99 oldu ve ikinci çeyrekten bu yana sergilenen büyüme ivmesi devam etti.

Çeşitli türde ağır iş makinelerinin işletim oranı ve çalışma saatlerini takip eden endeks, ülkede yapımı devam eden projelerin tam bir tablosunu ortaya koyuyor. İncelenen ekipmanlar arasında hepsi de altyapı projeleri için gerekli olan vinçli kamyon, ekskavatör, pompalı kamyon ve finişer olmak üzere dört tür ekipmanın işletim oranı yüzde 60'ı aştı. Diğer bir gelişme işareti olarak çelik ve çimento gibi inşaat malzemelerinin üretim ve fiyatlarında da artışlar görüldü. Çin Demir ve Çelik Birliği'nin verilerine göre ülkenin önde gelen çelik fabrikalarında ortalama günlük ham çelik üretimi, Eylül ayının başından ortasında kadar yüzde 2,23 artış gösterdi. Artan talebe bağlı olarak ülkedeki çimento fiyatları Ağustos başından bu yana sürekli artış gösterdi ve sektörün bilgi sağlayıcısı 100njz.com'dan alınan verilere göre Ağustos sonu itibarıyla çimentonun fiyat endeksi, bir ay öncesine göre yüzde 2,12 yükseldi. İnşaat üretiminde hızlanmaya işaret eden sektör verileri, bu yılın ilk sekiz ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artan sabit varlık yatırımındaki artışla aynı doğrultuda gerçekleşti. Öte yandan resmi verilere göre altyapı yaptırımlarında yıllık bazda yüzde 8,3'lük bir artış yaşandı.

Bu artış rakamının arkasında ülkenin, yurtiçi talebi harekete geçirmeye ve ekonomik toparlanmayı sürdürmeye yönelik ulusal çabaları kapsamında ülkede altyapı inşaatına daha fazla destek verilmesi yer alıyor. Çin Devlet Konseyi'nin yönetim toplantısında geçen ay önde gelen altyapı projelerinin daha iyi finansmanı için "politika destekli ve kalkınma odaklı finansal araçların" kotasının 300 milyar yuan (yaklaşık 42,7 milyar ABD doları) daha genişletileceği duyuruldu. Bundan önce Çin Kalkınma Bankası ve Çin Tarımsal Kalkınma Bankası tarafından işletilen iki fon gibi bu tür araçlar yoluyla toplamda 300 milyar yuan tahsis edilmişti. Öte yandan yatırımı teşvik etmek üzere özel amaçlı tahvillerin çıkarılmasını hızlandırılmak suretiyle sektöre daha fazla sermaye yönlendirildi. Çin Maliye Bakanlığı'na göre yılın ilk sekiz ayında tüm ülkede toplam 3,52 trilyon yuan değerinde bu tür tahviller çıkarıldı ve proje inşaatı için çıkarılan tahviller temel olarak yıllık kotaya ulaştı. Maliye Bakanı Yardımcısı Ou Wenhan, bu ayın başlarında düzenlediği basın toplantısında ülkenin, yeni altyapı ve yeni enerji projeleri başta olmak üzere, özel amaçlı tahvillerin etkin yatırımı teşvik etmedeki rolünden yararlanmaya devam edeceğini söyledi. Çin Uluslararası Sermaye Şirketi tarafından yakın zamanda yayınlanan bir araştırma raporunda tahmin edildiği üzere ileriye dönük olarak 2022'de toplam altyapı yatırımı yüzde 10-12 arasında artış göstererek nominal GSYİH büyüme oranını 1,2-1,4 yüzde puan yukarı çekebilir. Raporda altyapı yatırımlarının, Eylül'de ekonomiye daha güçlü bir ivme katmasının olası olduğu ve çarpan etkilerinin de artacağı belirtildi.