Çin İnşaat Bankası, Yeni Zelanda'da 2022 Rmb'nin Uluslararasılaşması Raporu'nu Yayımladı

AUCKLAND, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ticari bankası Çin İnşaat Bankası (CCB), Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Çin'in makroekonomik görünümü ve tahvil piyasası fırsatları konusunda düzenlenen bir sempozyumda 2022 RMB'nin Uluslararasılaşması Raporu'nu yayımladı.

AUCKLAND, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ticari bankası Çin İnşaat Bankası (CCB), Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Çin'in makroekonomik görünümü ve tahvil piyasası fırsatları konusunda düzenlenen bir sempozyumda 2022 RMB'nin Uluslararasılaşması Raporu'nu yayımladı.

Çin'in 2.546 yurtiçi ve yurtdışı işletme ve finans kurumuyla yapılmış Çin'in para birimi renminbinin (RMB) uluslararasılaşması hakkındaki anketi temel alan rapor, boğa piyasası beklentisini gözler önüne serdi.

CCB ve finans dergisi The Asian Banker tarafından ortaklaşa düzenlenen anket, özellikle Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması'nın imzacılarından katılımcıların RMB kullanımına odaklandı.

Rapor, RMB'nin uluslararasılaşmasının, farklı tarafların çeşitli ihtiyaçlarını karşılama konusunda kararlı şekilde ilerleme gösterdiğini ve RMB'nin gelecekteki uluslararası kullanımı konusunda iyimser beklentilerin dile getirildiğini ortaya koydu. Raporda ayrıca ASEAN ve RCEP bölgelerinin, RMB kullanımında daha proaktif olduğu da belirtildi.

Sempozyumda konuşan CCB Merkez Ofisi Uluslararası İş Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Yue Liuchang, Yeni Zelanda'nın CCB'nin uluslararası operasyonları için önemi bir pazar olduğunu söyledi.

Yue, raporun Yeni Zelanda'da yayımlanmasının, Çin'in sermaye piyasalarına giren Yeni Zelandalı yatırımcılar için tek duraklı çözüm sunma çabası kapsamında olduğunu dile getirdi.

Yue, Yeni Zelanda'nın 2021'de RCEP'i onaylaması ve bu yılın başlarında Çin ile Yeni Zelanda arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesinin, ikili ticaret ve işleri daha da artırmasının kesin olduğunu, Çin'in halihazırda Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

Sempozyuma katılan konuklar arasında Yeni Zelanda finans kurumları, ticaret ve iş kuruluşları, hukuk firmaları ve medya kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Konuklar, Çin piyasasına ve yatırım fırsatlarına olan güvenlerini dile getirdi.