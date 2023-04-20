Çin İnşaat Bankası Macaristan'da Şube Açtı
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BUDAPEŞTE, 20 Nisan (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Çin İnşaat Bankası'nın (CCB) Macaristan şubesinin açılış töreni görülüyor, 19 Nisan 2023. Aktif varlıklar açısından dünyanın ikinci en büyük bankası olan CCB, Çarşamba günü Macaristan'da şube açtı.
BUDAPEŞTE, 20 Nisan (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Çin İnşaat Bankası'nın (CCB) Macaristan şubesinin açılış töreni görülüyor, 19 Nisan 2023.
Aktif varlıklar açısından dünyanın ikinci en büyük bankası olan CCB, Çarşamba günü Macaristan'da şube açtı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel