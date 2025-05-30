Çin İnovasyonu: Uluslararası Arabuluculuk Örgütü IOMed Kuruldu

Çin İnovasyonu: Uluslararası Arabuluculuk Örgütü IOMed Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in öncülüğünde kurulan Uluslararası Arabuluculuk Örgütü (IOMed) sözleşmesi Hong Kong'da imzalandı. 32 ülkenin kurucu üye olarak katıldığı örgütün, uluslararası anlaşmazlıkların barışçı çözümünü teşvik etmesi hedefleniyor.

Çin'in öncülük ettiği Uluslararası Arabuluculuk Örgütünün (IOMed) kuruluşuna ilişkin sözleşme Hong Kong'da imzalandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törende sözleşmeyi imzalayan 32 ülke, örgütün kurucu üyeleri olurken 50 ülke ve 20 uluslararası örgütün temsilcileri kuruluşa tanıklık etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, örgütün, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası hukukta arabuluculuk mekanizmasına dair boşluğu gidermeyi ve küresel yönetişime katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Örgütün uluslararası anlaşmazlıkların dostane çözümünü teşvik edeceğini vurgulayan Bakan Vang, "IOMed'in doğuşu, uluslararası ilişkilerde 'Sen kaybedersen ben kazanırım' anlayışına dayalı sıfır toplamlı oyun mantığının aşılmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Merkezi Hong Kong olacak

Vang, örgütün merkezinin Hong Kong olacağını belirterek, bölgenin İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e iadesinin, uluslararası anlaşmazlıkların barışçı çözümüne başarılı bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Hem Anglosakson hem kıta Avrupası hukukuna uygun bir sistemi bulunan Hong Kong'un arabuluculuk için uygun koşullara sahip olduğuna işaret eden Vang, örgütün şehrin uluslararası statüsünü güçlendireceğini vurguladı.

İmzacı ülkelere sözleşmeyi bir an evvel onaylayarak yürürlüğe koyma çağrısı yapan Bakan Vang, tüm ülkeleri katılmaya davet etti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu de IOMed'in, Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Daimi Tahkim Mahkemesine (PCA) eş değer statüde olacağını ifade etti.

Örgütün, ülkeler arasında, bir ülke ile başka ülkelerin vatandaşları arasında ve özel uluslararası tüzel kişilikler arasında arabuluculuk yapması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
İnşaatta korkunç patlama! Can kaybı var

İnşaatta korkunç patlama! Can kaybı var
Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava

Aci ailesinde sular durulmuyor! Gelinlerine dava açtılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu

Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.