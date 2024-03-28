Çin, inovasyonla kalkınma stratejisine bağlı kalacak

BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in gücünü inovasyondan alan kalkınma stratejisine bağlı kalacağını, bilimsel ve teknolojik inovasyonlar yoluyla endüstriyel inovasyonu teşvik edeceğini ve kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini hızlandıracağını belirtti.

Zhao, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Yetkili, Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyonda diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye, inovasyonda canlılığı tetiklemeye, yeni ekonomik büyüme noktaları geliştirmeye, Küresel Yapay Zeka Yönetişim İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulamaya ve küresel yapay zeka sektörünün sağlıklı, güvenli ve düzenli gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu kaydetti.