Çin İnovasyon Endeksi 2024'te Yüzde 5,3 Arttı

Güncelleme:
Çin'in 2024 yılı İnovasyon Endeksi, geçen yıla göre yüzde 5,3 artış göstererek 174,2’ye ulaştı. İnovasyon yatırımları ve araştırma harcamalarında önemli bir artış yaşanırken, buluş patentleri de yüzde 13,5 arttı. Bu gelişmeler, Çin ekonomisinin yeniden şekillenmesine katkıda bulunuyor.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in inovasyon kapasitesinin bir göstergesi olan Çin İnovasyon Endeksi, 2024 yılında istikrarlı şekilde yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı resmi veriler, söz konusu endeksin geçtiğimiz yıl 2023 seviyesine göre yüzde 5,3 artışla 174,2'ye yükseldiğini ortaya koydu.

İnovasyon ortamının iyileşmeye devam ettiği, inovasyon yatırımlarının arttığı, inovasyon çıktılarının hızla büyüdüğü ve ekonominin itici güçlerinin kuvvetlendirildiği belirtildi.

Resmi verilere göre ülkenin temel araştırma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 2024 yılında 250,09 milyar yuan (35,3 milyar ABD doları) seviyesine ulaşarak hızlı ve çift haneli büyüme eğilimini sürdürdü. Temel araştırmanın toplam araştırma ve geliştirme harcamaları içindeki payı ise geçen yıl yüzde 6,88 ile rekor seviyeye ulaştı.

Çin'de özellikle verilen buluş patentlerinin sayısı yıllık bazda yüzde 13,5 artarak 2024 yılında 1,05 milyona ulaştı.

Resmi veriler, inovasyon hamlesinin Çin'in ekonomik manzarasını yeniden şekillendirdiğini gösterdi. Yeni endüstriler, yeni iş formatları ve yeni iş modellerini ifade eden "üç yeni" ekonomi, 2024 yılında Çin'in toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 18,01'ini oluşturarak bir önceki yıla göre 0,43 yüzde puanlık bir artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
