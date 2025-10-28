Çin, İngiltere'nin Yaptırım Kararına Sert Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, İngiltere'nin sözde "Rusya ile bağlantılı" konuları bahane ederek 11 Çinli şirket hakkında yaptırım kararı almasına güçlü şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, pazartesi günkü basın toplantısında Çinli ve Rus şirketler arasındaki olağan etkileşimler ve işbirliğinin kesintiye uğramaması ve etkilenmemesi gerektiğini belirtti.

Sözcü, İngiltere'nin söz konusu hamlesinin, uluslararası hukukta dayanağı olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından yetkilendirilmemiş tek taraflı bir yaptırım olduğunu ifade etti.

İngiltere'ye hatalı eylemini derhal düzeltme ve Çinli işletmelere yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yapan sözcü, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.