Çin, İngiltere'nin Yaptırım Kararına Sert Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere'nin 11 Çinli şirket hakkında aldığı yaptırım kararına karşı çıkarak, bu hamlenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, İngiltere'ye bu hatalı eylemi düzeltme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, İngiltere'nin sözde "Rusya ile bağlantılı" konuları bahane ederek 11 Çinli şirket hakkında yaptırım kararı almasına güçlü şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, pazartesi günkü basın toplantısında Çinli ve Rus şirketler arasındaki olağan etkileşimler ve işbirliğinin kesintiye uğramaması ve etkilenmemesi gerektiğini belirtti.

Sözcü, İngiltere'nin söz konusu hamlesinin, uluslararası hukukta dayanağı olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından yetkilendirilmemiş tek taraflı bir yaptırım olduğunu ifade etti.

İngiltere'ye hatalı eylemini derhal düzeltme ve Çinli işletmelere yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yapan sözcü, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
