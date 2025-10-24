Haberler

Çin, İngiltere'nin Ticari Güvenlik Endişelerini Eleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İngiltere'nin Çinli şirketlere karşı uyguladığı güvenlik tedbirlerinin yatırım güvenini sarstığını belirtti ve bu durumun, İngiltere'deki Çinli yatırımları olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine ve ekonomik ve ticari konuların siyasallaştırılmasına her daim karşı olduklarını belirterek, İngiltere'nin bu tür uygulamalarının, Çinli şirketlerin ülkenin yatırım ortamına olan güvenini ciddi şekilde zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında İngiltere'nin, Çinli rüzgar türbini üreticisi Mingyang Akıllı Enerji Grubu Limited Şirketi'nin İskoçya'da yapmayı planladığı 1,5 milyar sterlinlik yatırımla ilgili güvenlik endişelerine ilişkin haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin hükümetinin karşılıklı fayda, piyasa ilkeleri ve yasa ve yönetmeliklere uygunluk temelinde uluslararası işbirliği yapan Çinli işletmeleri desteklediğini belirten Guo, aynı zamanda Çinli yatırımların güvenliğinin de önemli bir husus olduğunu ifade etti.

İngiltere'deki olağan ekonomi ve ticaret projelerinin son yıllarda pan-siyaset ve pan-güvenlik kavramlarından sık sık etkilendiğini belirten Guo, İngiltere Ulusal Güvenlik ve Yatırım Yasası'nın 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana, İngiliz hükümetinin Çinli işletmelerin dahil olduğu 10'dan fazla davada, satın alımları yasaklayan veya şartlı olarak onaylayan kararlar aldığını vurguladı.

İngiliz hükümetinin, sadece Çinli bir özel şirket tarafından satın alınan British Steel'in faaliyetlerini aktif olarak devralmakla kalmadığını, aynı zamanda geriye dönük incelemeler yoluyla Çinli şirketlerin satın aldıkları İngiliz yarı iletken şirketlerindeki hisselerini elden çıkarmalarını da talep ettiğini söyleyen Guo, sözde güvenlik endişeleri bahanesiyle yapılan bu tür eylemlerin, Çinli şirketlerin yatırım güvenliğini sarstığını söyledi.

Guo, "İngiltere'de bazı çevrelerin mantıksız 'Çin tehdidi' söylemini köpürtmeye devam etmesi talihsiz bir durum. Bu tür uygulamaların kontrolsüz şekilde devam etmesi halinde Çinli şirketler, İngiltere'deki yatırım kararlarını yeniden değerlendirmek ve dikkatli şekilde düşünmek zorunda kalacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
