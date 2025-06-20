Çin, İngiltere'nin Taiwan Boğazı'ndaki Gemi Geçişine Sert Tepki Gösterdi

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, İngiltere'nin Taiwan Boğazı'ndan geçen devriye gemisiyle ilgili abartılı açıklamalarını eleştirerek, bölgeye asker konuşlandırıldığını ve alarm seviyesinin yükseltildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Liu Runke, İngiltere'nin açık deniz devriye gemisinin Taiwan Boğazı'ndan geçişine ilişkin kullandığı abartılı söylemi sert dille eleştirdi.

Liu yaptığı açıklamada komutanlığın söz konusu geminin çarşamba günü boğazdan geçişini izlemek üzere bölgeye asker konuşlandırdığını, alarm seviyesini üst seviyeye çıkardığını ve duruma etkin şekilde karşılık verdiğini söyledi.

İngiltere tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaların hukuki ilkeleri çarpıttığını ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirten Liu, geçişin ise Taiwan Boğazı'nda sorun çıkarmaya ve barış ve istikrarı baltalamaya yönelik kasıtlı girişim olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Komutanlığın komuta kuvvetleri her zaman yüksek teyakkuz halinde ve her türlü tehdit ya da provokasyona kararlılıkla karşı koymaya hazırdır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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