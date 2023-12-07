Çin, İngiltere'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarına karşı diplomatik girişim başlattı

LONDRA, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'nin Çinli üç şirkete yönelik yaptırımlarına şiddetle karşı çıkarak diplomatik girişim başlattı.

Büyükelçilik tarafından Çarşamba günü yayımlanan yazılı açıklamaya göre İngiliz hükümeti, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımları deldiği gerekçesiyle üç Çinli şirketin de aralarında bulunduğu 46 kişi ve kuruluşa yeni yaptırımlar ilan etti.

Büyükelçilik sözcüsü konuya ilişkin yorumunun istenmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere'nin hamlesi, uluslararası hukukun ihlali ve tek taraflı yaptırımların kötüye kullanılması anlamına gelmekle beraber, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerine de zarar veriyor" dedi.

Çin'in Ukrayna meselesinde başından beri tarafsız ve adil bir tutum sergilediğini kaydeden sözcü, barış görüşmeleri ve siyasi çözüm için ülkesinin aktif şekilde çalıştığını vurguladı.

Sözcü, İngiliz hükümetinin ise ülke ve dünya kamuoyunun fikrini görmezden gelerek yangına körükle gitmeye devam ettiğini ve barışı daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Sözcü, İngiliz hükümeti tarafından Çin ve diğer ülkelerin şirketlerine uygulanan bu tür yaptırımların, İngiltere'nin ikiyüzlülüğünü tam olarak ortaya koyduğunu ifade etti.

İngiliz hükümetinden yaptırımları derhal geri çekmesini isteyen sözcü, "Çin hükümeti, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini savunmak için sağlam ve güçlü tedbirler alacaktır" uyarısında bulundu.