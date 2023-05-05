Çin, İngiltere ile İstikrarlı İlişkiler Kurulması İçin Ortak Çaba Çağrısında Bulundu

LONDRA, 5 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'de konuk olarak bulunan Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ile İngiltere arasında sağlam bir zemin kurmak ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla, ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı hale getirme...

LONDRA, 5 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'de konuk olarak bulunan Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ile İngiltere arasında sağlam bir zemin kurmak ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla, ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı hale getirme yönünde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı bu çağrıyı, Londra'daki Çinli ve İngiliz iş çevreleri tarafından Perşembe günü onuruna verilen karşılama yemeğinde yaptı.

Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak, Kral 3. Charles'ın Cumartesi günü yapılması planlanan taç giyme törenine katılmak üzere Perşembe günü erken saatlerde Londra'ya ulaşmıştı.

Han, Çin'in modernleşme yolunda, ülkeyi her yönden büyük bir modern sosyalist ülke haline getirmek ve ulusal anlamda yeniden canlanma politikasını her alanda ilerletmek amacıyla Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nde muazzam bir yol haritası hazırlandığını söyledi.

"Çin'deki kalkınma güçlü bir liderlik temeline dayanırken, iç ve dış politikalar son derece tutarlı ve istikrarlı" diyen Han, dünyada konjonktür ne kadar değişirse değişsin, Çin'in kendi kalkınmasıyla dünyaya daha fazla fırsat getirerek güvenilirlik ve pozitif enerji sunacağını kaydetti.

Şu anda 140'tan fazla ülke ve bölgenin büyük ticari ortağı olan Çin, dünya genelinde günlük 320 milyon ABD doları değerinde doğrudan yatırım yapıyor. Ayrıca her ay 3.000'in üzerinde yabancı yatırımcıyı Çin'de şirket kurmaya çekiyor.

Han, Çin'in ekonomik küreselleşme ve yüksek standartlı dışa açılım yolunda kararlı olduğunu hatırlatarak kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğini sürdürmek ve ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, dengeli ve karşılıklı fayda sunar hale getirmek için tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Çin-İngiltere ilişkilerine ilişkin, Çin'in modernleşme süreci ilerledikçe ikili işbirliğinin kesinlikle daha parlak bir geleceğe sahip olacağına işaret etti.

"Çin, İngiltere'nin uluslararası alanda üstlendiği role ve etkisine olumlu bakıyor ve her zaman stratejik bir ortak muamelesi yapıyor" diyen Han, Çin'de yatırım yapan İngiliz şirketlerine yerli firmalarmış gibi davranmaya ve sermaye piyasasının yüksek standartlı çift yönlü kurumsal açılımını sürekli olarak genişletmeye hazır olduklarını kaydetti.

Han, İngiltere'den de Çinli şirketler için açık, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı yaratmasını beklediklerini ifade etti.

Han, Çin'in uluslararası ilişkilerde İngiltere ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve dünya barışı ile güvenliğini koruma, iklim değişikliğiyle başa çıkma ve biyolojik çeşitliliği koruma gibi küresel görevlere olumlu katkılarda bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

İngiltere'deki iş dünyasının Çin ile etkileşim ve işbirliğini teşvik etmede oynadığı önemli ve olumlu rolden övgüyle bahseden Han, bunun ikili ilişkilerin ilerlemesine dirayet ve güç kazandırmaya devam etmesini umduğunu söyledi.