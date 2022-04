Çin'ine Hualong One Nükleer Raktörünün Pakistan'daki Yeni Ünitesi Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) --Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da Çin tarafından geliştirilen üçüncü nesil nükleer reaktör olan Hualong One reaktörü tarafından desteklenen yeni bir nükleer güç ünitesi ticari faaliyete başladı. Karaçi ünite 3, dünya genelinde Hualong One reaktörünü kullanan dördüncü nükleer güç ünitesi olma özelliğini taşıyor. Şirket, her ikisi de Hualong One tarafından çalıştırılan Karaçi ünite 2 ve ünite 3'ün Pakistan'a yaklaşık 20 milyar kWh elektrik sağlayacağını kaydetti. Şirket, projenin inşaatının yerel ekonomiyi ve ilgili endüstrileri canlandırmaya da yardımcı olduğunu ekledi. Hualong One reaktörlerini kullanan iki nükleer güç ünitesi Çin'de çalışıyor.

Xinhua / Güncel