Çin'in Zhuzhou Şehrinde Üretime Hız Verildi - Haberler

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Çin'in Zhuzhou Şehrinde Üretime Hız Verildi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Zhuzhou Şehrinde Üretime Hız Verildi

ZHUZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentindeki CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi'nin bir montaj atölyesinde malzeme taşıyan işçiler, 5 Temmuz 2022.

ZHUZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentindeki CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi'nin bir montaj atölyesinde malzeme taşıyan işçiler, 5 Temmuz 2022. CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi, yerli ve yabancı müşterilerden gelen siparişlerin tamamlanmasını garanti etmek için üretimi hızlandırdı. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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