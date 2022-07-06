Çin'in Zhuzhou Şehrinde Üretime Hız Verildi
Xinhua - Güncel
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ZHUZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentindeki CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi'nin bir montaj atölyesinde malzeme taşıyan işçiler, 5 Temmuz 2022.
ZHUZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentindeki CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi'nin bir montaj atölyesinde malzeme taşıyan işçiler, 5 Temmuz 2022. CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi, yerli ve yabancı müşterilerden gelen siparişlerin tamamlanmasını garanti etmek için üretimi hızlandırdı. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)
Xinhua / Güncel